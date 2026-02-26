ChatGPT предположил, что это скрытая камера, и женщина серьезно забеспокоилась, рассказывает 24 Канал. Впоследствии выяснилось, что "шпионский гаджет" – это обычный USB-приемник от беспроводной мышки.

Смотрите также Неожиданные результаты исследования Microsoft: ИИ тупеет от общения с людьми

ChatGPT снова ошибся?

Историю опубликовала пользовательница Threads Елена Титаренко. По ее словам, она включила робот-пылесос и пошла на прогулку с собакой. Вернувшись домой, женщина увидела на полу неизвестное устройство с портом Type-C.

Спрашиваю в чатагпт, а он мне говорит, что это скрытая камера,

– написала Елена.

Такое предположение напугало женщину, ведь она также заметила, что дверной глазок был открытым изнутри – и не могла вспомнить, делала ли это сама.



Ответ ChatGPT напугал женщину / Скриншот со страницы Елены Титаренко

Ситуация выглядела тревожной, и пользовательница даже задумалась над обращением в полицию. Однако вместо паники она решила проверить маркировку устройства через поиск.

В результате выяснилось, что "подозрительный гаджет" – это обычный донгл, то есть USB-приемник для беспроводной мышки.

История быстро разлетелась по сети как забавный пример того, как искусственный интеллект может ошибаться в интерпретации изображений или описаний предметов. Подобные модели способны делать предположения, но не всегда имеют полный контекст ситуации, что иногда приводит к ошибочным выводам.

В то же время случай еще раз напомнил: ответы ИИ стоит воспринимать критически, особенно когда речь идет о потенциально опасных или чувствительных темах.

Больше курьезных историй с ИИ

ИИ частенько ошибается в своих ответах, к тому же он действительно плохо "видит" изображения, поэтому такие случаи не редкость. Хуже, когда алгоритмы вызывают действительно немалые проблемы.

Недавно автономный AI-агент MJ Rathbun раскритиковал разработчика Matplotlib после отклонения его кода на GitHub, обвинив его в предвзятости. Все закончилось тем, что опубликовал личный критический пост о разработчике.

Другой довольно популярный агент OpenClaw получил задание организовать почтовый ящик исследовательницы Meta, вместо этого он вызвал хаос, удаляя письма и игнорируя команды об остановке.

Кроме того, в исследовании поведения ИИ, алгоритмы без колебаний применили ядерное оружие в подавляющем большинстве сценариев военных симуляций. Более того, ИИ часто допускает ошибки в условиях неопределенности, что может приводить к нежелательной эскалации конфликтов.