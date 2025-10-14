Цього разу під ударом опинилися Долинська та Новопразька громади. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, ДСНС та Укрзалізницю.

Які наслідки атаки на Кіровоградщину?

За даними Райковича, внаслідок атаки є пошкодження будівель, без світла залишилося 5 населених пунктів. Усі пожежі вдалося ліквідувати, відповідні служби працюють на місцях подій.

До ліквідації наслідків обстрілу було залучено 34 рятувальники та 7 одиниць техніки ДСНС Кіровоградщини, а також місцева пожежна команда однієї з громад. На щастя, жертв немає.

Наслідки атаки на Кіровоградщину / Фото ДСНС

Окрім цього, у звʼязку з ворожим обстрілом є зміни в русі приміських поїздів. За змінним маршрутом (без заїзду до станції Тимкове) курсуватимуть поїзди:

﻿﻿№6035/6036 Помічна – Долинська (замість Помічна – Знамʼянка);

№6041 Долинська – Помічна;

№6466/6455 Висунь – П'ятихатки (замість Тимкове – Пʼятихатки);

№6487 Кривий Ріг – Висунь (замість Кривий Ріг – Тимкове);

№6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове – Кривий Ріг).

Також 14 жовтня тимчасово не курсуватимуть поїзди №6039 Долинська – Тимкове та №6040 Тимкове – Долинська.

