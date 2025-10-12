Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу на території Сумської області почали оголошувати близько 20:53, спершу про небезпеку повідомили Шосткинський район, згодом це зачепило Конотопський, Охтирський та власне Сумський райони.

У Повітряних силах попереджали про ударні безпілотники, які фіксували на півночі регіону, вони рухалися курсом на обласний центр. Орієнтовно о 21:37 з'явилися перші повідомлення про те, що у місті було гучно.

У Сумах було чутно вибух, повідомили кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Де ще було гучно?