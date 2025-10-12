Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Дивіться також Перед зимою Росія знову націлилася на енергетику, і в України вже є проблеми, – The Telegraph
Що відомо про вибухи в Чернігові 12 жовтня?
Повітряна тривога в Чернігівському районі триває із 07:58. Із того часу існує загроза застосування російських дронів-камікадзе. Ворог запустив на область кілька груп БпЛА. У Повітряних Силах ЗСУ попередили, що о 14:31 дрони тримали курс на Чернігів.
БпЛА на Чернігів зі сходу та заходу,
– написали військові.
Вже о 15:02 в обласному центрі пролунали вибухи. Відомо, що гучно в Чернігові було двічі.
Станом на 15:20 відомо, що під час атаки постраждали п'ятеро людей. Одна з них перебуває в лікарні у важкому стані. Більше інформації місцева влада можливо надасть пізніше.
Останні атаки на Україну
Вночі російська армія знову атакувала критичні об'єкти України. Безпілотники ворога влучили у Білгород-Дністровському районі. Там пошкоджено об'єкт електроенергетики. У бік Одещини загалом летіли щонайменше 12 дронів.
У Чугуєві дрони влучили в новий ліцей і пошкодили житлові будинки поруч. Постраждали цивільні люди, серед них – дитина. У всіх п'ятьох жителів гостра реакція на стрес.
Уночі сили ППО змогли знищити 103 російські БпЛА типу "Шахед" і дрони-імітатори різних типів на Півночі, Сході та Півдні. Під час атаки ворог запустив 118 безпілотників.