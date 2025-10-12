Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Що відомо про вибухи в Чернігові 12 жовтня?

Повітряна тривога в Чернігівському районі триває із 07:58. Із того часу існує загроза застосування російських дронів-камікадзе. Ворог запустив на область кілька груп БпЛА. У Повітряних Силах ЗСУ попередили, що о 14:31 дрони тримали курс на Чернігів.

БпЛА на Чернігів зі сходу та заходу,

– написали військові.

Вже о 15:02 в обласному центрі пролунали вибухи. Відомо, що гучно в Чернігові було двічі.

Станом на 15:20 відомо, що під час атаки постраждали п'ятеро людей. Одна з них перебуває в лікарні у важкому стані. Більше інформації місцева влада можливо надасть пізніше.

