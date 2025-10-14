На этот раз под ударом оказались Долинская и Новопражская громады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича и Укрзализныцю.
Какие последствия атаки на Кировоградщину?
По данным Райковича, в результате атаки есть повреждения зданий, без света осталось 5 населенных пунктов. Все пожары удалось ликвидировать, соответствующие службы работают на местах событий. К счастью, жертв нет.
Последствия атаки на Кировоградщину / Фото ГСЧС
Кроме этого, в связи с вражеским обстрелом есть изменения в движении пригородных поездов. По сменному маршруту (без заезда до станции Тимково) будут курсировать поезда:
- №6035/6036 Помошная – Долинская (вместо Помошная – Знаменка);
- №6041 Долинская – Помошная;
- №6466/6455 Высунь – Пятихатки (вместо Тимково – Пятихатки);
- №6487 Кривой Рог – Высунь (вместо Кривой Рог – Тимково);
- №6488 Высунь – Кривой Рог (вместо Тимково – Кривой Рог).
Также 14 октября временно не будут курсировать поезда №6039 Долинская – Тимково и №6040 Тимково – Долинская.