Какая причина взрыва в Чернигове?

Ночью 16 октября россияне запустили по Украине ударные беспилотники и крылатые ракеты. По состоянию на утро атака не утихает. Из-за обстрела в Чернигове раздался взрыв около 06:41.

Мониторинговые каналы сообщили о движении нескольких вражеских БПЛА над городом за несколько минут до взрыва.

О последствиях атаки или результатах работы ПВО пока нет подробностей. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе стоит как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя.

