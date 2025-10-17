Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что говорится о провокации. На большее Беларусь не согласится.
Угроза со стороны Беларуси
Полковник запаса ВСУ отметил, что россияне могут сделать что угодно. Однако стоит обратить внимание на цель их действий. Например, Кремль может готовить провокации через Беларусь, но для Украины это уже привычное дело.
Относительно боевых действий россиян с территории Беларуси, вряд ли россияне это начнут. Ведь тогда через несколько часов экономика Беларуси просто выключится – мы сможем быстро уничтожить Мозырский НПЗ. В общем "пройтись" по всей территории Беларуси наши БпЛА смогут за неделю,
– подчеркнул он.
Свитан отметил, что глобальных стратегических проблем со стороны Беларуси не стоит ожидать. В то же время россияне готовы на провокации, в частности могут готовить их против Польши и стран Балтии. Поэтому странам НАТО нужно быть готовыми.
Что известно об угрозе со стороны Беларуси?
- 11 октября Александр Лукашенко заявил о проверке боеготовности армии Беларуси. Минобороны страны заявило, что якобы Беларусь должна быть готова реагировать на вызовы.
- В ГПСУ сообщили, что хотя такие сообщения звучат не впервые, Украина должна наращивать оборонительные возможности на этой границе.
- Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко предположил, что такие слова белорусского диктатора могут быть бряцанием оружием и ИПСО на страны Западной Европы.