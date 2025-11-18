Также враг давит в направлении Мирнограда, но украинские военные наносят им потери на подступах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 7 корпус ДШВ ВСУ.

Смотрите также Покровско-Мирноградский котел и наибольшие потери врага за последние месяцы: обзор от ISW

Какая ситуация в Покровске?

По данным военных, в Покровске возросло количество стрелковых столкновений. В то же время потери россиян от прямого огня увеличиваются: с начала ноября Силы обороны здесь ликвидировали 314 оккупантов, еще 71 получил ранения.

Врага зафиксировали на севере от Покровска, но он не имел успеха.

Несколько вражеских пехотинцев пыталась проникнуть и закрепиться на одном из объектов сельского хозяйства. Врага уничтожили,

– говорится в сообщении.

По оценкам защитников, в ближайшее время противник стремится выйти к Гришиному (на северо-запад от Покровска). Из-за неспособности прорвать оборону в городе россияне пытаются обойти его с флангов, объяснили военные.

Что происходит возле Мирнограда?

Россияне пытаются просочиться в Мирноград со стороны Красного Лимана, однако ВСУ уничтожают противника еще на подступах к городу. Недавно украинские военные уничтожили группу ГРУ России.

Последние новости с фронта