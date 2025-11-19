Об этом в интервью 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, напомнив пример Авдеевки и Угледара, когда противнику после долгих и часто безуспешных боев в течение длительного времени за определенный укрепрайон или населенный пункт дальше удавалось пройти довольно далеко, потому что не была предусмотрена оборона на тыловых точках. Не хватало фортификаций и военных.

Чем возможное сокращение линии фронта выгодно?

Военный обозреватель высказал мнение, что если смоделировать ситуацию, что ВСУ отойдут от Покровска и Мирнограда, то произойдет уменьшение линии фронта. Он отметил, что такое ее сокращение выгодно обеим сторонам войны и объяснил почему.

"Украина сталкивается с дефицитом личного состава, а сокращение линии фронта предполагает больше людей на определенном участке боестолкновения. Это дает и россиянам дополнительные возможности. У них освобождаются определенные силы и российское командование будет решать, куда их направить, согласно своим приоритетам", – озвучил Шарп.

Россия, на его взгляд, может попытаться продолжить наступление именно там, где эти силы останутся, например на Покровском отрезке фронта, но есть вариант переброски этих бойцов на другие участки: Добропольское или Константиновское направления, район Купянска. Шарп отметил, что не может не вызывать тревогу возможность направления этих дополнительных сил на Запорожский отрезок.

Оккупация Донетчины – задача минимум для Путина

Логика Путина относительно Покровска, как объяснил военный обозреватель – проста. Ему нужна убедительная победа, ведь глава Кремля уже заплатил слишком высокую цену за годы российско-украинской войны. Это сотни тысяч покалеченных и убитых российских граждан, миллиарды рублей, разного вида репутационные и экономические потери для России, которые по словам Шарпа, она будет испытывать в дальнейшем десятки лет кто бы ни был у власти.

Поэтому раз уж так получилось, то он хочет максимизировать результат. Есть также минимальное задание, которое несет территориальный характер. Если он его не выполнит, то будет чувствовать, что его историческое наследие крайне проблематично, к нему возникнут вопросы. Это предполагает не только Покровск, а захват всей Донецкой области,

– отметил Шарп.

Он напомнил, что Донетчина была очерчена в заявлениях российского диктатора не раз, как одна из целей этой войны. Так что получить Донбасс для него это минимум из списка запланированных задач. Однако, как подытожил военный обозреватель, если Путин почувствует, что сможет получить что-то больше этого минимума (ведь не случайно россияне оккупировали часть Запорожской и Херсонской областей, шли в 2022 году на Киев и Одессу), то постарается использовать все имеющиеся возможности и считать потери точно не станет.

