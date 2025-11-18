Пострадали 3 гражданских. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Что известно об очередном военном преступлении оккупантов?

Предварительно установлено, что речь идет о 1-м мотострелковом батальоне 506-го мотострелкового полка России, который пытался продвинуться на юго-восток от Покровска.

В ходе боев в жилом секторе одна из штурмовых групп схватила трех гражданских – мужчину, женщину и 13-летнего ребенка. После этого оккупанты получили по радиосвязи приказ использовать захваченных людей для прикрытия в случае столкновения с украинскими силами.

Захватчики принудительно гнали пленных впереди себя во время "зачистки" домов.

Такие действия прямо противоречат статье 28 Женевской конвенции о защите гражданского населения и являются военным преступлением. На основании собранных материалов следователи СБУ открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Сейчас идет следствие, устанавливаются все детали инцидента и лиц, причастных к преступлению, чтобы привлечь их к ответственности. Оперативные действия осуществляют сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

