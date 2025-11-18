Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що окупанти справді переважають більшістю, адже постійно поповнюють військо. Однак на цьому напрямку працюють професіонали з боку України.

У чому Сили оборони переважають росіян під Покровськом?

Військовослужбовець зазначив, що Покровськ – це велика "сіра" зона. Українські військові зачищають свої ділянки, вибиваючи ворога. Водночас росіяни продовжують атакувати – в місті тривають стрілкові бої, групи росіян пересуваються досить хаотично.

Однак ми маємо перевагу – не в кількості, а в якості підготовки бійців. Там є 68 бригада, працює ГУР, СБУ і 7 корпус десантників, дуже досвідчені вояки. Міські бої – це найважче. Тому наша перевага – підготовка,

– наголосив він.

Зауважте! Ворог кидає в штурми з одною гвинтівкою непідготовлених бійців – росіяни просуваються групами по 2 – 4 окупанти, яких могли зібрати "нашвидкоруч".

Водночас ворог має можливість постійно підганяти до Покровська нові резерви, щоб компенсувати втрати. В місті також присутні ворожі пілоти, ЗСУ їх вибивають, але це дуже складно.

Сазонов підсумував, що складно робити прогнози щодо Покровська. Однак зрозуміло одне – росіяни хочуть оточити українських бійців та зробити котел. Тому окупанти зараз зосередженні на півночі та півдні від самого міста.

Ситуація в Покровську: деталі