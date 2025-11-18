Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що окупанти справді переважають більшістю, адже постійно поповнюють військо. Однак на цьому напрямку працюють професіонали з боку України.
У чому Сили оборони переважають росіян під Покровськом?
Військовослужбовець зазначив, що Покровськ – це велика "сіра" зона. Українські військові зачищають свої ділянки, вибиваючи ворога. Водночас росіяни продовжують атакувати – в місті тривають стрілкові бої, групи росіян пересуваються досить хаотично.
Однак ми маємо перевагу – не в кількості, а в якості підготовки бійців. Там є 68 бригада, працює ГУР, СБУ і 7 корпус десантників, дуже досвідчені вояки. Міські бої – це найважче. Тому наша перевага – підготовка,
– наголосив він.
Зауважте! Ворог кидає в штурми з одною гвинтівкою непідготовлених бійців – росіяни просуваються групами по 2 – 4 окупанти, яких могли зібрати "нашвидкоруч".
Водночас ворог має можливість постійно підганяти до Покровська нові резерви, щоб компенсувати втрати. В місті також присутні ворожі пілоти, ЗСУ їх вибивають, але це дуже складно.
Бої біля Покровська: дивіться на карті
Сазонов підсумував, що складно робити прогнози щодо Покровська. Однак зрозуміло одне – росіяни хочуть оточити українських бійців та зробити котел. Тому окупанти зараз зосередженні на півночі та півдні від самого міста.
Ситуація в Покровську: деталі
- Окупанти під Покровськом все частіше потерпають від "дружнього вогню". За повідомленням партизанів "Атеш", часто ворожі оператори дронів атакують свою ж піхоту.
- Замість важкої техніки ворог все більше використовує мопеди, позашляховики та квадроцикли для просування, про що повідомили в Інституті вивчення війни. Тактика окупантів полягає в оточенні ЗСУ.
- Майже всі шляхи до міста зараз контролюють росіяни. Українські захисники здійснюють логістику за допомогою важких бомберів. Так, бійці отримують провізію і боєкомплект.