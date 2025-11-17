Попри руїни, місто залишається важливим символом опору. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Фортеця Покровськ? Що зараз відбувається у місті, як туди змогли прорватися росіяни і що буде, якщо воно впаде

Чому Путіну важливо захопити Покровськ?

Захоплення Покровська, за словами аналітиків, стало б найбільшим успіхом армії Росії з моменту окупації Бахмута у 2023 році. Попри значні руйнування, місто має символічне значення. Як і Бахмут, Покровськ став символом українського спротиву.

Саме тому, за оцінками видання, Володимир Путін "готовий заплатити за Покровськ майже будь-яку ціну". Водночас ЗСУ утримують позиції в дедалі складніших умовах.

Як змінилась тактика ворога?

Аналітики відзначають, що тактика російської армії змінилася порівняно з боями за Бахмут, зокрема через масове застосування безпілотників.

Це фактично розширило "зони ураження" по обидва боки лінії фронту між російськими та українськими військами, що значно ускладнило просування на полі бою,

– йдеться в матеріалі.

Замість важкої техніки Росія частіше використовує мопеди, позашляховики та квадроцикли для просування.

Директор проєкту Defense of Europe в Інституті вивчення війни (ISW) Мейсон Кларк розповів, що на відміну від "лобового штурму" у Бахмуті, у Покровську окупанти намагаються "оточити ЗСУ та змусити їх відступити".

Мейсон Кларк додав, що тактика росіян полягає не у повній зачистці міських кварталів, а у оточенні ЗСУ.

Українські військові під Покровськом та Мирноградом розповіли виданню про ситуацію з евакуацією поранених. За їхніми словами, під'їхати до міста ближче ніж на 10 – 15 кілометрів вже неможливо через атаки дронів.

Військові також додали, що змінилась стратегія й штурмовиків Росії. Зараз ворожі групи зменшили до трьох осіб, щоб їх було складніше побачити з повітря. Водночас українські бійці кажуть, що це не знижує втрат ворога. За їхніми словами, росіяни припускають, що двоє окупантів загинуть, але один може закріпитися в місті. За день фіксують до сотні таких спроб.

Яка ситуація в Покровську?