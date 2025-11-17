Несмотря на руины, город остается важным символом сопротивления. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему Путину важно захватить Покровск?

Захват Покровска, по словам аналитиков, стал бы самым большим успехом армии России с момента оккупации Бахмута в 2023 году. Несмотря на значительные разрушения, город имеет символическое значение. Как и Бахмут, Покровск стал символом украинского сопротивления.

Именно поэтому, по оценкам издания, Владимир Путин "готов заплатить за Покровск почти любую цену". В то же время ВСУ удерживают позиции во все более сложных условиях.

Как изменилась тактика врага?

Аналитики отмечают, что тактика российской армии изменилась по сравнению с боями за Бахмут, в частности из-за массового применения беспилотников.

Это фактически расширило "зоны поражения" по обе стороны линии фронта между российскими и украинскими войсками, что значительно усложнило продвижение на поле боя,

– говорится в материале.

Вместо тяжелой техники Россия чаще использует мопеды, внедорожники и квадроциклы для продвижения.

Директор проекта Defense of Europe в Институте изучения войны (ISW) Мейсон Кларк рассказал, что в отличие от "лобового штурма" в Бахмуте, в Покровске оккупанты пытаются "окружить ВСУ и заставить их отступить".

Мейсон Кларк добавил, что тактика россиян заключается не в полной зачистке городских кварталов, а в окружении ВСУ.

Украинские военные под Покровском и Мирноградом рассказали изданию о ситуации с эвакуацией раненых. По их словам, подъехать к городу ближе чем на 10 – 15 километров уже невозможно из-за атак дронов.

Военные также добавили, что изменилась стратегия и штурмовиков России. Сейчас вражеские группы уменьшили до трех человек, чтобы их было сложнее увидеть с воздуха. В то же время украинские бойцы говорят, что это не снижает потерь врага. По их словам, россияне предполагают, что двое оккупантов погибнут, но один может закрепиться в городе. За день фиксируют до сотни таких попыток.

Какая ситуация в Покровске?