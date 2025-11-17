Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 59 окрему штурмову бригаду безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Дивіться також Українські десантники влаштували "Рубікону" судний день: яскраві кадри

Як ЗСУ зупинили прорив ворога на Дніпропетровщині?

Українські бійці розповіли про локалізацію ситуації у Новопавлівці. Російські окупанти прорвалися до села, проте Сили оборони їх зупинили.

Ситуація біля Новопавлівки: дивіться на мапі DeepState

"Прорив" у Новопавлівці або "Новопавлівський десант" Спроба була – ситуація локалізована,

– йдеться у повідомленні.

Українські військові ліквідували 15 російських військових, ще двох взяли в полон.

Новопавлівка розташована у Дніпропетровській області. Раніше російські загарбники намагалися захопити її швидким штурмом.

Останні новини про війну в Україні: що відомо?