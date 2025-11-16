Військові переміщення ворога дозволяють реально оцінити ситуацію. Як розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, всі сили окупантів зараз зосереджені на Покровську.

До теми Почався справжній наступ росіян: полковник запасу охарактеризував ситуацію на фронті

Куди росіяни поспіхом перекидають техніку?

Пріоритетом для перекидання сил є Запорізька область. Туди рухаються десятки вантажівок.

Важливо, що орієнтовно з 12 – 13 листопада ми спостерігаємо "вибух" на Запорізькому напрямку, зокрема в бік Мелітополя, Оріхового. Зрозуміло, що основним напрямком є Пологівський або вже Гуляйпільський,

– розповів Петро Андрющенко.

Як тільки росіяни здобули там певну перевагу, збільшили тиск, вони почали активно перекидати підкріплення. Цікаво, що здебільшого з території Росії їдуть вантажівки з новою технікою. Вона не маркована. Все це говорить про те, що росіяни поспішають.

Напевно, це резерв, який вони десь тримали й тепер зрозуміли, що його потрібно використати. Це неприємна та загрозлива ситуація. Також рухається велика кількість інженерної техніки. Схожа ситуація була у жовтні 2024 року після окупації Вугледару.

Росіяни роблять кілька кроків вперед і на позиції, де вони стояли, одразу заходить інженерна техніка. Вона будує фортифікації, забезпечує тил, ускладнює можливість нашого контрнаступу,

– підкреслив Андрющенко.

Отже, Гуляйполе перебуває у зоні потенційної небезпеки. Це передбачали раніше, тому наші сили мали бути підготовлені.

Також важливо завдавати ударів по тилах ворога. Бо як тільки зменшується тиск по ближньому тилу Росії, тим швидше вони починають наступати.

Що відбувається на Запорізькому напрямку?