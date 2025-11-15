Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів 24 Каналу, що ситуація на Запоріжжі непроста. Там протягом 14 листопада 2025 року відбулось 40 бойових зіткнень. Мовиться про штурмові дії та спроби окупантів інфільтруватись вглиб оборони України.

Дивіться також Українські підрозділи вийшли з Нововасилівського на Запоріжжі

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?

Владислав Волошин зазначив, що на Оріхівському, Гуляйпільському та Олександрівському напрямках ворог чинить серйозний вогневий вплив на позиції України.

Фіксуємо значну кількість ударів дронами-камікадзе та артилерією. Найскладніше на Гуляйпільському напрямку. Там противник намагається обійти Гуляйполе зі сходу та півночі, щоб вийти до логістичних шляхів, які з'єднують цей населений пункт та селище Покровське Дніпропетровської області,

– підкреслив він.

Попри запеклі бої, Силам оборони вдалось зупинити там наступ ворога. Тому, за словами речника Сил оборони Півдня, зараз тривають дії, щодо блокування противника та комплексного вогневого ураження його сил і засобів.

Що відбувається поблизу Гуляйполя: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку протягом 14 листопада було зафіксовано 18 бойових зіткнень, з них 6 – знищення ворожих груп, 12 – штурми росіян на українські позиції.

Як діє противник на Запорізькому напрямку?