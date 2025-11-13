Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Читайте також Пекельні бої точаться на Покровському та Лиманському напрямках: карта фронту 13 листопада
Що відомо про наступ на Гуляйполе?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 12 листопада заявив, що ситуація на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках "значно погіршилася": російські війська, скориставшись поганими погодними умовами для інфільтрації між українськими позиціями, захопили три населені пункти.
Російські війська, ймовірно, спробують ізолювати й оточити Гуляйполе з північного сходу, відповідно до нового плану кампанії, який має на меті послабити українську оборону, щоб забезпечити просування за допомогою тактики проникнення,
– йдеться у звіті ISW.
Цей новий план складається з тривалої кампанії повітряної блокади поля бою, яка послаблює здатність України підтримувати сили на передовій; тактичних заходів із перешкоджання лініям постачання й операторам українських безпілотників; місій із проникнення, спрямованих на виявлення і використання слабких місць в обороні України, щоб дезорганізувати її оборону; масових атак невеликими групами для швидкого просування вперед і змушення українських військ відступити з району.
За словами аналітиків, ця кампанія нагадує операцію, яку російські війська розгорнули проти Покровська навесні та влітку 2025 року – напередодні активізації наступу на місто в жовтні того ж року.
Російські війська посилили місії з інфільтрації та протягом останніх тижнів відносно швидко просуваються в напрямку Гуляйполя. Тим часом російські так звані "воєнкори" зазначають, що однією з цілей цих наступів є перерізання траси Т-0401 Покровське – Гуляйполе.
До уваги! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.
Бої на Запоріжжі: останні новини
Протягом доби 12 листопада на Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 6 російських атак в районі населеного пункту Зелений Гай. А на Оріхівському напрямку окупанти 5 разів безуспішно намагалися просунутися до позицій наших військ біля Приморського та Новоданилівки.
Аналітики DeepState заявили, що на Гуляйпільському напрямку ворог нарощує піхотну спроможність, щоб здійснювати подальший тиск на позиції Сил Оборони. Окупанти хочуть скористуватися можливістю прогалин та проблем в обороні наших захисників.
12 листопада у Силах оборони Півдня заявили, що ЗСУ відійшли з Рівнопілля на Запоріжжі, щоб зберегти особовий склад.