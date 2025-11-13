Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что известно о наступлении на Гуляйполе?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 12 ноября заявил, что ситуация на Гуляйпольском и Александровском направлениях "значительно ухудшилась": российские войска, воспользовавшись плохими погодными условиями для инфильтрации между украинскими позициями, захватили три населенных пункта.

Российские войска, вероятно, попытаются изолировать и окружить Гуляйполе с северо-востока, в соответствии с новым планом кампании, который имеет целью ослабить украинскую оборону, чтобы обеспечить продвижение с помощью тактики проникновения,

– говорится в отчете ISW.

Этот новый план состоит из длительной кампании воздушной блокады поля боя, которая ослабляет способность Украины поддерживать силы на передовой; тактических мероприятий по препятствованию линиям снабжения и операторам украинских беспилотников; миссий по проникновению, направленных на выявление и использование слабых мест в обороне Украины, чтобы дезорганизовать ее оборону; массовых атак небольшими группами для быстрого продвижения вперед и вынуждения украинских войск отступить.

По словам аналитиков, эта кампания напоминает операцию, которую российские войска развернули против Покровска весной и летом 2025 года – накануне активизации наступления на город в октябре того же года.

Российские войска усилили миссии по инфильтрации и в последние недели относительно быстро продвигаются в направлении Гуляйполя. Между тем российские так называемые "военкоры" отмечают, что одной из целей этих наступлений является перерезание трассы Т-0401 Покровское – Гуляйполе.

