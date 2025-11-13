Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме Никто не толкает на смерть ради руин, – Зеленский о ситуации и рисках в Покровске

Что происходит на фронте по состоянию на 13 ноября?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 3 боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросив восемь авиабомб, совершил 212 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Двуречанского и Григорьевки.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано 9 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Коровий Яр, Лиман.

На Славянском направлении противник 9 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Дроновки, Ямполя, Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении противник, по уточненной информации, наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в направлениях населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 81 атаку агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоэкономичное, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении Новопавловки.

Кстати, военный обозреватель Иван Тимочко рассказал в эфире 24 Канала о намерениях россиян по продвижению в Запорожской области. Также противник, по словам военного обозревателя, поставил перед собой задачу – открытия нового стратегического направления в районе населенных пунктов Покровское, Александровка и Гуляйполе.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Вербовое, Злагода, Александроград, Степное, Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленом Гаю.

На Ореховском направлении оккупанты 5 раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в сторону Приморского и Новоданиловки. Враг успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили две тщетные попытки приближения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

