Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Что происходит на фронте по состоянию на 13 ноября?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 3 боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара, сбросив восемь авиабомб, совершил 212 артиллерийских обстрелов, в том числе 14 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 18 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково и в сторону Двуречанского и Григорьевки.
На Купянском направлении за сутки зафиксировано 9 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Песчаного и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 32 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Карповка, Заречное, Новоселовка и в направлениях населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новосергиевка, Ставки, Дробышево, Коровий Яр, Лиман.
На Славянском направлении противник 9 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Дроновки, Ямполя, Серебрянки и Выемки.
На Краматорском направлении противник, по уточненной информации, наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в направлениях населенных пунктов Бересток и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 81 атаку агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Маяк, Новоэкономичное, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новогродовка, Зеленое, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал, Дачное и в направлении Новопавловки.
Кстати, военный обозреватель Иван Тимочко рассказал в эфире 24 Канала о намерениях россиян по продвижению в Запорожской области. Также противник, по словам военного обозревателя, поставил перед собой задачу – открытия нового стратегического направления в районе населенных пунктов Покровское, Александровка и Гуляйполе.
На Александровском направлении Силы обороны отбили 15 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Январское, Сосновка, Вербовое, Злагода, Александроград, Степное, Рыбное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. Враг нанес авиаудары по Варваровке и Зеленом Гаю.
На Ореховском направлении оккупанты 5 раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в сторону Приморского и Новоданиловки. Враг успеха не имел.
На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили две тщетные попытки приближения к позициям наших подразделений в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты не контролируют город Покровск в Донецкой области. Также, по словам генерала, об оперативном окружении группировки Сил обороны Украины в городе речь не идет.
В Силах обороны Юга Украины 12 ноября рассказали, что ВСУ отошли из Ровнополья на Запорожье, чтобы сохранить личный состав. Продвижение противника на этом направлении остановлено.
Днем ранее Силы обороны Юга сообщили, что украинские военные отошли с позиций возле населенных пунктов Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка и Новониколаевка на Запорожье. Это произошло из-за интенсивных обстрелов со стороны оккупантов.