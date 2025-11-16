Военные перемещения врага позволяют реально оценить ситуацию. Как рассказал 24 Каналу руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, все силы оккупантов сейчас сосредоточены на Покровске.

Куда россияне спешно перебрасывают технику?

Приоритетом для переброски сил является Запорожская область. Туда движутся десятки грузовиков.

Важно, что ориентировочно с 12 – 13 ноября мы наблюдаем "взрыв" на Запорожском направлении, в частности в сторону Мелитополя, Орехово. Понятно, что основным направлением является Пологовское или уже Гуляйпольское,

– рассказал Петр Андрющенко.

Как только россияне получили там определенное преимущество, увеличили давление, они начали активно перебрасывать подкрепления. Интересно, что в основном с территории России едут грузовики с новой техникой. Она не маркирована. Все это говорит о том, что россияне спешат.

Наверное, это резерв, который они где-то держали и теперь поняли, что его нужно использовать. Это неприятная и угрожающая ситуация. Также движется большое количество инженерной техники. Похожая ситуация была в октябре 2024 года после оккупации Угледара.

Россияне делают несколько шагов вперед и на позиции, где они стояли, сразу заходит инженерная техника. Она строит фортификации, обеспечивает тыл, усложняет возможность нашего контрнаступления,

– подчеркнул Андрющенко.

Итак, Гуляйполе находится в зоне потенциальной опасности. Это предусматривали ранее, поэтому наши силы должны были быть подготовлены.

Также важно наносить удары по тылам врага. Потому что как только уменьшается давление по ближнему тылу России, тем быстрее они начинают наступать.

Что происходит на Запорожском направлении?