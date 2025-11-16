Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что напряженная ситуация на этом участке фронта сложилась еще несколько месяцев назад. Враг имел определенные успехи на Новопавловском направлении и продвигался на стыке трех областей – Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.
Какова ситуация в Запорожье?
Как отметил Мусиенко, фактически враг активизировал боевые действия на Покровском направлении. Силы обороны привлекли серьезные ресурсы, чтобы отражать наступление врага там. Параллельно же оккупанты активизировали боевые действия на Запорожском направлении.
К сожалению, враг имеет определенные успехи. Сейчас они хотят создать нечто похожее, как это было во время Добропольского выступления.
Они пытаются стремительно продвигаться, а уже потом подтягивать силы и логистику. Сейчас Силы обороны, насколько это возможно, пытаются перерезать логистику врага,
– сказал Мусиенко.
Какая ситуация возле Гуляйполя: смотрите карту боевых действий
Ситуация в Запорожье: кратко
- В DeepState 10 ноября сообщили, что на Запорожском направлении значительно возросла серая зона. Количественное превосходство врага сказывается, что может поставить под угрозу Гуляйполе.
- Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что происходит на Запорожском направлении. Враг пытается обойти Гуляйполе с востока и севера.
- Силы обороны Украины уничтожили мост в Запорожской области, который был важен для логистики оккупантов. На него сбросили управляемую авиабомбу GBU-62.