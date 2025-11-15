Речь идет о Нововасильевском. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.
Что известно о ситуации возле Нововасильевского в Запорожской области?
Российская армия продолжает атаковать Александровское и Гуляйпольское направления, которые проходят в Запорожской области. За сутки там произошло почти 40 боевых столкновений. На этих двух отрезках фронта оккупанты штурмуют украинские позиции и пытаются продвинуться вглубь украинской обороны.
Враг потерял почти 300 солдат из личного состава и 58 единиц тяжелой и легкой техники. Однако Силы обороны не могут рисковать жизнями бойцов и в дальнейшем оставаться в Нововасильевском.
В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции,
– говорится в сообщении.
Сейчас на Юге Украины продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения, украинские защитники продолжают наносить комбинированного огневого поражения по оккупантам.
Украинцы вышли из Нововасильевского в Запорожской области: карта
Какая сейчас ситуация на фронте?
За минувшие сутки на всех направлениях фронта в целом произошло 265 боевых столкновений. Более 100 вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении. В то же время россияне продолжают штурмовать населенные пункты Донецкой и Запорожской области.
Украинские силы недавно продвинулись к северу от Песчаного, что возле Купянска, к северо-востоку от Боровой, в Дробышево (северо-запад от Лимана) и центральной части Ступочек вблизи Константиновки.
Геолокационные кадры подтверждают продвижение врага на севере и востоке Покровска, а также в южной части Мирнограда.
Российские войска активизировали наступательные действия на Гуляйпольском, Великомихайловском и Покровском направлениях, используя ухудшение погоды.