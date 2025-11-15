Речь идет о Нововасильевском. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы обороны Юга Украины.

Что известно о ситуации возле Нововасильевского в Запорожской области?

Российская армия продолжает атаковать Александровское и Гуляйпольское направления, которые проходят в Запорожской области. За сутки там произошло почти 40 боевых столкновений. На этих двух отрезках фронта оккупанты штурмуют украинские позиции и пытаются продвинуться вглубь украинской обороны.

Враг потерял почти 300 солдат из личного состава и 58 единиц тяжелой и легкой техники. Однако Силы обороны не могут рисковать жизнями бойцов и в дальнейшем оставаться в Нововасильевском.

В связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих произошел вывод наших подразделений из населенного пункта Нововасильевское на более выгодные для обороны позиции,

– говорится в сообщении.

Сейчас на Юге Украины продолжаются мероприятия блокирования вражеского продвижения, украинские защитники продолжают наносить комбинированного огневого поражения по оккупантам.

Украинцы вышли из Нововасильевского в Запорожской области: карта

Какая сейчас ситуация на фронте?