Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська Збройних сил України.

Що відомо про втрати серед "Рубікону"?

71 окрема єгерська бригада планомірно нищить ворога, тож елітні підрозділи позбуваються екіпажів та обладнання.

У відео, яке виклали десантники, видно, що ліквідовують не тільки самих військових, але і їхню техніку, а також антени, які ставлять окупанти.

Дивіться відео знищення "рубіконівців"

РУБпАК 71 окремої єгерської бригади методично розвалює ворожу піхоту, техніку, нори та укриття вздовж лінії фронту. Було завдано численних уражень по антенах і операторах БпЛА елітного російського підрозділу "Рубікон". Іноді противник кидає свій транспорт і намагається сховатися, але після знищеної техніки черга обов'язково доходить і до живої сили ворога. Щоденна робота наших екіпажів системно лишає окупантів без броні, зв'язку та особового складу,

– пояснили в ДШВ.

Цікаво! У фразі "Судний день для "Рубікону" ДШВ обіграли ще одну назву медійного російського підрозділу безпілотників, а саме "Судный день".

Що таке "Рубікон" і чому важливо вбивати їхніх операторів?

Це елітний підрозділ російських операторів дронів, створений у 2024 році. За останній час "Рубікон" дуже ефективно показав себе на полі бою, зокрема у Покровську. Відрізання української логістики – це їхня "заслуга".

Росіяни зробили все, щоб зробити "Рубікон" напрочуд боєздатним. В українській розвідці говорять, що ці дронарі мають безліміт на фінансування, а за їхнім створенням стоїть особисто міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов.

Насправді про "Рубікон" відомо не так багато, та в ГУР привідкрили завісу таємниці. В діяльності цього "Центру перспективних безпілотних технологій" проглядається "політична воля" російської воєнної розвідки.

Росіяни можуть забирати в "Рубікон" найкращих пілотів дронів фактично з будь-якого підрозділу, концентруючи там кращих із кращих. А тому українські військові та експерти закликають цілити передусім по операторах "Рубікону".

"Ними знищено тисячі одиниць техніки, БПЛА, і вбито/покалічено наших людей. Через них ми стаємо все більш сліпими, послідовно знищуються розвідувальні БпЛА-літаки, бомбери. А головне – наші екіпажі", – писала засновниця ГО "Центр підтримки аеророзвідки" та керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

Вона підкреслювала, що "Рубікон" працює системно, не соромлячись копіювати та масштабувати українські проривні рішення, як-от FPV, наземні роботизовані комплекси, дрони на оптоволокні, бомбери. Тож слід знищувати російських операторів БпЛА і взяти кращі практики роботи "Рубікону".