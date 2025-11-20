За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 890 человек личного состава и 19 артиллерийских систем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
С начала войны в Украине оккупанты потеряли:
- личного состава – около 1 162 120 (+890),
- танков – 11 357 (+1),
- боевых бронированных машин – 23 597 (+2),
- артиллерийских систем – 34 530 (+19),
- РСЗВ – 1 546 (+0),
- средств ПВО – 1 247 (+0),
- самолетов – 428 (+0),
- вертолетов – 347 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 82 470 (+384),
- крылатых ракет – 3 981 (+41),
- кораблей и катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 703 (+68),
- специальной техники – 4 002 (+1).
Потери России в войне по состоянию на 20 ноября / Инфографика Генштаба
О каких еще потерях россиян нам известно?
Спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило средства противовоздушной обороны россиян на Донбассе.
В течение двух прошедших недель украинцы повредили зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1", командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400 и радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".
ВСУ локализовали прорыв врага к Новопавловке на Днепропетровщине, уничтожив 15 оккупантов и взяв двух в плен.