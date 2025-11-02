Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.
Что говорят пленные из КНДР?
Двое северокорейских военнопленных в Украине обратились с просьбой передать их Южной Корее во время интервью для документального фильма, съемки которого координировали правозащитники из Gyeore-eol Nation United.
Беседу записали 28 октября в Киеве, где два военных из КНДР, участвовавших в боевых действиях на стороне ВС России, удерживаются после взятия их в плен Украиной.
По оценкам разведслужб Южной Кореи и Запада, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.
Кроме того, южнокорейская разведка также сообщала, что солдатам КНДР часто приказывают накладывать на себя руки, чтобы избежать плена. В случае ранения они осуществляют самоподрыв с помощью гранат.
Последние новости о солдатах КНДР на войне в Украине: что известно?
Стало известно, что северокорейские операторы дронов помогают российской армии корректировать огонь по Сумской области. Руководство России продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям. ВСУ документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии.
В то же время северокорейские войска не участвуют в боевых действиях на Сумщине, несмотря на заявления о поддержке армии России.
Российский "военкор", приближенный к Северной группировке войск России жаловался, что в госпиталях северокорейских военных "кормят лучше, чем россиян", тогда как последние вынуждены самостоятельно покупать лекарства и продукты. По словам россиянина, командование также не позволяет российским солдатам отпуска, пока армия России "не захватит Сумы".