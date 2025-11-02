Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

Что говорят пленные из КНДР?

Двое северокорейских военнопленных в Украине обратились с просьбой передать их Южной Корее во время интервью для документального фильма, съемки которого координировали правозащитники из Gyeore-eol Nation United.

Беседу записали 28 октября в Киеве, где два военных из КНДР, участвовавших в боевых действиях на стороне ВС России, удерживаются после взятия их в плен Украиной.

По оценкам разведслужб Южной Кореи и Запада, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.

Кроме того, южнокорейская разведка также сообщала, что солдатам КНДР часто приказывают накладывать на себя руки, чтобы избежать плена. В случае ранения они осуществляют самоподрыв с помощью гранат.

