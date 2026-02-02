Ожидать ли большего прорыва от следующего этапа, изменились ли позиции Украины и России, на чьей стороне преимущество и какую роль в этом сыграют США – эксклюзивно для 24 Канала разобрали политические и военные эксперты. А также предположили, когда и при каких условиях Путин будет вынужден пойти на серьезные уступки.

Какие позиции у Украины перед новыми переговорами?

Полковник США в отставке Джон Свит исходит из того, что заявление Владимира Зеленского о недопустимости уступок по Донбассу четко очерчивает главную "красную линию" Украины – территориальную целостность.

При таких условиях пространство для компромисса в рамках нынешних переговоров является крайне ограниченным. Свит отмечает: если ключевая позиция Киева не меняется, а Москва настаивает на обратном, то говорить о реальном прорыве не приходится.

Перенос очередной встречи только выигрывает время, но это время оплачивается продолжением боевых действий: воздушными ударами, локальными штурмами на фронте и новыми жертвами.

Заметим, ранее сообщали, что второй раунд переговоров должен состояться 1 февраля в Абу-Даби, но впоследствии сообщили о смещении дат на 4 – 5 февраля.

Отсутствие прогресса означает дальнейшие потери. Ключевыми проблемами он называет прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины и вопрос статуса Донбасса.

И если Зеленский публично заявляет, что отказа от Донбасса не будет ни при каких обстоятельствах, переговоры заходят в тупик. В такой ситуации, делает вывод Свит, давление должно быть направлено не на Украину, а на Россию – именно она должна изменить свою жесткую позицию, иначе дипломатический процесс будет оставаться формальностью без реального результата.

Аналитик по нацбезопасности Марк Тот обращает внимание на то, что сейчас параллельно продолжается сразу несколько переговорных треков, однако далеко не все из них имеют реальный смысл.

То, что происходит в Эмиратах, это похоже на театр кабуки. Каждая сторона пытается получить что-то для себя,

– добавил аналитик.

Для Путина это прежде всего способ выиграть время и продолжить войну против Украины без изменения своей стратегической цели.

В то же время для Украины эти переговоры имели определенную практическую пользу. Тот отмечает два ключевых результата: во-первых, были зафиксированы гарантии безопасности со стороны США, эффективность которых в долгосрочной перспективе еще предстоит проверить; во-вторых, закреплен стратегический курс на будущую интеграцию Украины в Европейский союз.

Именно эти два пункта он считает главными достижениями Зеленского и переговорной команды.

Путин ведет свои "переговоры" через ракетные удары по Киеву, Львову, Харькову и другим городам, применяя баллистические, беспилотные и даже гиперзвуковые системы. Это четко свидетельствует о том, что Кремль не приблизился к реальному мирному урегулированию.

В такой ситуации Украина не имеет никаких оснований идти на уступки или отказываться от ключевых линий обороны на Донбассе, которые защищают не только восток, но и Киев, Сумы, Харьков и в конце концов Одессу. Поэтому, подытоживает Тот, сам факт переговоров еще не означает, что в ближайшей перспективе они приведут к мирному соглашению.

О чем могут договориться стороны 4 – 5 февраля?

Эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов считает, что Трамп, при всех его недостатках, не настолько наивен, чтобы предлагать Украине условия, которые выглядели бы как капитуляция страны, которую он не способен заставить проиграть войну силой.

Трамп также не заинтересован в повторении "афганского сценария", ответственность за который он пытается переложить на Джо Байдена. Именно поэтому прямое давление на Украину с требованием сдать территории для него политически токсично.

Сейчас, мне кажется, этот вопрос не имеет решения, и советники Трампа, как минимум на уровне Марко Рубио и других, прекрасно это понимают. Ни одна из сторон пока не имеет возможности принудить другую к территориальным уступкам,

– подчеркнул Богданов.

Максимум, о чем теоретически может идти речь в будущем – это остановка боевых действий по фактической линии соприкосновения или минимальные тактические обмены, если они будут выгодны обеим сторонам в конкретный момент.

В этом контексте Богданов скептически относится к идее "больших мирных пакетов" из десятков пунктов. Реально договориться можно лишь о нескольких базовых вещах: прекращении огня, гарантиях безопасности, финансировании восстановления и, возможно, отдельных гуманитарных вопросах.

Все остальное – от совместного управления Запорожской АЭС до масштабных территориальных решений, он называет причудливыми конструкциями, которые не имеют связи с реальностью. Если же в ближайшее время и состоятся какие-то переговоры, то даже обмен пленными уже можно будет считать большим успехом, тогда как на устойчивое перемирие в нынешних условиях не стоит рассчитывать.

Политолог Игорь Чаленко обращает внимание, что перенос встречи формата Украина – США – Россия в Абу-Даби на 4 – 5 февраля является скорее положительным сигналом для Киева.

Если бы она состоялась раньше, украинская делегация оказалась бы в значительно худших стартовых условиях, а сам переговорный фон был бы более токсичным.

Это как раз и является определенной демонстрацией того, что есть по крайней мере попытки выйти на какие-то компромиссные начала. Что, условно говоря, не только дудка эта играет, как говорят, о московской мелодии,

– добавил эксперт.

Однако, ожидать от этой встречи стратегических прорывов не стоит. Максимум, на что реально можно рассчитывать – это работа по отдельным тактическим направлениям. В частности, речь идет о продлении так называемого "энергетического перемирия", которое сейчас формально действует, но остается уязвимым к срывам со стороны России.

Напомним, что "энергетическое перемирие" – это договоренность о временном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Сейчас оно имеет ограниченный и неустойчивый характер: формально стороны декларируют готовность воздерживаться от атак на энергетику и пока придерживаются слов, однако Россия продолжает бить по логистике на гражданской инфраструктуре.

Также важным вопросом остается обмен военнопленными – это тот блок, где стороны могут продемонстрировать хотя бы минимальный конструктив и зафиксировать конкретный результат. В то же время темы Запорожской АЭС и Донбасса, по мнению Чаленко, вряд ли выйдут за пределы обмена позициями.

Сигнал Владимира Зеленского о недопустимости территориальных уступок является четким и неизменным, поэтому эти вопросы фактически могут быть вынесены только на гипотетическую встречу на высшем уровне – с Путиным.

Проблема в том, что Россия де-факто блокирует такой формат, выдвигая нереалистичные требования, в частности настаивая на проведении встречи в Москве.

В итоге Чаленко делает вывод, что нынешний этап переговоров – это скорее "сверка часов", чем движение к мирному соглашению. Именно поэтому он не ожидает существенных сдвигов в краткосрочной перспективе, тем более что в США уже понимают длительность процесса и неформально ориентируются на дедлайны ближе к середине мая.

При каких условиях Путин может пойти на реальные переговоры?

Юрий Богданов считает, что говорить о старте реальных переговоров можно только тогда, когда для Кремля появится жесткая объективная необходимость, а не политическое желание.

Ориентиром здесь он называет завершение зимы и резкий рост потерь российской армии – на уровень, который выходит за пределы даже той "нормы", которую Россия закладывала для этой войны.

Особенно если Украине удастся довольно быстро выйти на тот рубеж, о котором говорил министр Михаил Федоров – 50 тысяч уничтоженных россиян в месяц. Я думаю, что если этот рубеж будет достигнут в ближайшее время, у Путина появится реальный выбор между дальнейшей эскалацией против Европы, какие-то другие шаги, и завершение войны, потому что исчерпаются ресурсы,

– убежден аналитик.

К этому выбору Кремль подталкивают не только военные, но и экономические факторы. Российская экономика постепенно входит в фазу истощения, и это уже видно по ключевым макропоказателям.

В сочетании с непропорциональными потерями на фронте это создает тот самый "пролог" к реальным переговорам. По его оценке, речь идет не о годах, а скорее о нескольких месяцах, при условии, что текущая динамика сохранится.

В то же время Богданов предостерегает от чрезмерного оптимизма. Зная логику Путина, нельзя исключать, что вместо деэскалации он выберет попытку резкого повышения ставок – в частности через эскалацию против европейских стран, чтобы в последний раз "опрокинуть стол" и выбить лучшие позиции для будущих переговоров.

В условиях дефицита ресурсов такая стратегия, по мнению Богданова, почти гарантированно завершится для России катастрофой, как и само вторжение в Украину стало стратегическим провалом. Поэтому наиболее вероятными сценариями ближайшей весны он считает или начало серьезных мирных переговоров, или еще одну потенциально опасную волну эскалации со стороны Кремля.

