Об этом 24 Каналу рассказал профессор американистики Скотт Лукас, объяснив, какие намерения на самом деле имеют в Кремле относительно переговоров. Также в издании The Economist считают, что самым сложным во время переговоров в Абу-Даби был вопрос территорий, однако существенного прорыва в нем не ожидается как минимум до марта 2026 года.

К теме Рассчитываем на переговоры на следующей неделе, – Зеленский о подготовке к встречам с президентом

Контролирует ли Путин Трампа?

Лукас считает, что россиянам во время переговоров было нужно инициировать поиск компромиссов. Они не могли прийти на переговоры и сказать, что, мол, не будут обсуждать никакого соглашения. В противном случае они бы расстроили Дональда Трампа.

"Некоторые считают, что его контролирует Владимир Путин, но на самом деле Трамп хочет получить признание за содействие подписанию мирного соглашения по войне в Украине, а это невозможно без участия России. Поэтому, вероятно, это была часть игры россиян", – предположил он.

Обратите внимание! Российские СМИ сообщали после встречи в Абу-Даби, что ее якобы нужно воспринимать как попытку найти компромиссы. Как сообщил источник медиа, якобы "главное было – поиск точек соприкосновения и компромиссов".

В то же время Россия посылает много месседжей, адресованных Трампу, и один из которых о том, что она готова к компромиссу. Также Кремль, по мнению профессора американистики, обращается к внутренней аудитории, подчеркивая, что Россия, по-прежнему, стремится получить все, что захочет.

Однако любое соглашение, которое не предусматривает того, что вся Донецкая область переходит России, станет ударом для Путина. Он годами обещал россиянам, что заберет весь Донбасс. Но Украина не собирается уступать остальную часть Донецкой области. Поэтому Россия маневрирует в поисках позиции, частично потому, что существует слишком много неопределенностей,

– объяснил он.

Пока неизвестно, по его словам, какие будут дальнейшие шаги США по Украине, ведь Трамп очень непредсказуем, как и его переговорщики – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. А госсекретарь Марко Рубио, который поддерживает Украину, находится в стороне.

Пока эта непредсказуемость сохраняется, Россия будет продолжать маневрировать. А ее попытки сломать Украину продолжатся,

– подчеркнул Скотт Лукас.

Россия во время переговоров продолжала атаковать Украину – ракетами, дронами, а регионы, что ближе к линии фронта, – артиллерией. Эти удары привели к энергетическому кризису в украинских городах.

Поэтому Россия, добавил он, может говорить о "компромиссах" и одновременно продолжать попытки заставить Украину сдаться.

Как продвигаются мирные переговоры?