Впрочем, серьезного прорыва по этому поводу не ожидается как минимум до марта 2026 года. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.
Что стоит ожидать от переговоров?
Собеседники, приближенные к украинской делегации, сообщили, что недавние переговоры в ОАЭ оставили нерешенными самые сложные вопросы, в частности те, которые непосредственно связаны с оккупированными территориями и гарантиями безопасности.
Несмотря на это, некоторые технические аспекты соглашения скорее всего уже согласовали. Но и "никаких серьезных прорывов", как пишет издание, не ожидают до окончания зимнего наступления России и выявления растущих проблем в российской экономике.
The Economist предполагает, что возможные следующие переговоры 1 февраля смогут прояснить, готов ли российский диктатор Владимир Путин все же смягчить собственное требование относительно выхода Вооруженных Сил Украины с Донбасса.
Какие детали предварительных переговоров известны?
Напомним, в ОАЭ в период с 23 по 24 января состоялась встреча представителей Украины, Соединенных Штатов и России. Тогда все стороны обсудили мирный план завершения войны. Встреча длилась более 3 часов.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вскоре после этого на заседании кабинета министров в Белом доме заявил, что в мирном процессе по войне в Украине удалось достичь "значительного прогресса".
В то же время известно, что государственный секретарь США Марко Рубио отмечал, что ключевой вопрос в переговорах о прекращении войны в Украине касается территориальных претензий на Донецкую область.