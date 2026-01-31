Впрочем, серьезного прорыва по этому поводу не ожидается как минимум до марта 2026 года. Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

Что стоит ожидать от переговоров?

Собеседники, приближенные к украинской делегации, сообщили, что недавние переговоры в ОАЭ оставили нерешенными самые сложные вопросы, в частности те, которые непосредственно связаны с оккупированными территориями и гарантиями безопасности.

Несмотря на это, некоторые технические аспекты соглашения скорее всего уже согласовали. Но и "никаких серьезных прорывов", как пишет издание, не ожидают до окончания зимнего наступления России и выявления растущих проблем в российской экономике.

The Economist предполагает, что возможные следующие переговоры 1 февраля смогут прояснить, готов ли российский диктатор Владимир Путин все же смягчить собственное требование относительно выхода Вооруженных Сил Украины с Донбасса.

Какие детали предварительных переговоров известны?