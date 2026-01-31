Об этом сообщил бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США, дипломат Мэтью Брайза в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на телеканале Эспрессо.

Что сказал дипломат о переговорах?

По словам Брайзы, из Белого дома начали поступать утечки информации о том, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует более конструктивную позицию, чем раньше.

Дипломат заметил, что мы до сих пор не знаем всех деталей того, что обсуждалось в Абу-Даби. А также напомнил, что, как сообщал Владимир Зеленский, гарантии безопасности уже наработаны.

В то же время позиция американской стороны остается более сдержанной, ведь после заявления украинского лидера американская сторона заявила, что эти гарантии все еще зависят от одного решающего вопроса – территориального.

Брайза отметил, что требования России по украинским территориям фактически не изменились. Путин настаивает на том, чтобы Москва получила контроль над всем Донбассом, в частности над теми около 20% территорий, которые сейчас не находятся под ее контролем.

По мнению дипломата, такие требования несут серьезные риски для обороноспособности Украины. Это означает потерю так называемых "городов-крепостей", которые имеют ключевое значение для способности Украины защищать себя как сегодня, так и в будущем. Именно поэтому для Киева такие требования неприемлемы.

С одной стороны, речь не идет о реальном прогрессе в главном вопросе войны – территориальном. С другой стороны, сам переговорный процесс, по словам дипломата, все же начал двигаться. Он отметил, что стороны договорились о новой встрече уже в эти выходные в Абу-Даби, однако остается непонятно, это настоящий прогресс, или только имитация переговоров.

Брайза предположил, что Путин может пытаться избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом. В то же время появился еще один показательный сигнал: из Белого дома начали поступать утечки информации, мол, мы понимаем, что Путин долгое время вел переговоры с максималистских позиций, но теперь он становится более конструктивным.

Дипломат также обратил внимание на разную оценку роли переговорщиков с американской стороны. США и европейские союзники отмечают, что, хотя специальный посланник Стив Уиткофф находится под влиянием и манипуляциями со стороны Путина, зять президента Джаред Кушнер выглядит более подготовленным и способным к осмыслению ситуации.

По словам Брайзы, определенный прогресс в переговорах возможен, учитывая ситуацию внутри России, ведь страна-агрессор не захватывает никаких существенных украинских территорий. Ее экономика ослабевает, а за последние несколько недель российская армия потеряла около 20 тысяч военных.

Дипломат также обратил внимание на проблемы с мобилизационным ресурсом в России. В Кремле вынуждены постоянно повышать выплаты новым рекрутам, чтобы привлекать их в армию, и, вероятно, этот ресурс постепенно исчерпывается.

Это может подталкивать Кремль к переговорам. Возможно, Россия действительно начинает чувствовать все большее давление и ищет путь к завершению войны. И, возможно, именно поэтому она согласилась на очередной раунд переговоров в Абу-Даби в эти выходные.

Переговоры в Абу-Даби: коротко о главном