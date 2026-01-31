Про це повідомив колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді національної безпеки США, дипломат Метью Брайза в інтерв’ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

Що сказав дипломат про переговори?

За словами Брайзи, з Білого дому почали надходити витоки інформації про те, що російський диктатор Володимир Путін демонструє більш конструктивну позицію, ніж раніше.

Дипломат зауважив, що ми досі не знаємо всіх деталей того, що обговорювалося в Абу-Дабі. А також нагадав, що, як повідомляв Володимир Зеленський, гарантії безпеки вже напрацьовані.

Водночас позиція американської сторони залишається стриманішою, адже після заяви українського лідера американська сторона заявила, що ці гарантії все ще залежать від одного вирішального питання – територіального.

Брайза наголосив, що вимоги Росії щодо українських територій фактично не зазнали змін. Путін наполягає на тому, щоб Москва отримала контроль над усім Донбасом, зокрема над тими близько 20% територій, які наразі не перебувають під її контролем.

На думку дипломата, такі вимоги несуть серйозні ризики для обороноздатності України. Це означає втрату так званих "міст-фортець", які мають ключове значення для спроможності України захищати себе як сьогодні, так і в майбутньому. Саме тому для Києва такі вимоги є неприйнятними.

З одного боку, не йдеться про реальний прогрес у головному питанні війни – територіальному. З іншого боку, сам переговорний процес, за словами дипломата, все ж почав рухатися. Він зазначив, що сторони домовилися про нову зустріч уже цими вихідними в Абу-Дабі, однак залишається незрозуміло, чи це справжній поступ, чи лише імітація переговорів.

Брайза припустив, що Путін може намагатися уникнути загострення відносин із президентом США Дональдом Трампом. Водночас з’явився ще один показовий сигнал: із Білого дому почали надходити витоки інформації, мовляв, ми розуміємо, що Путін тривалий час вів переговори з максималістських позицій, але тепер він стає більш конструктивним.

Дипломат також звернув увагу на різну оцінку ролі перемовників з американського боку. США та європейські союзники наголошують, що, хоча спеціальний посланник Стів Віткофф перебуває під впливом і маніпуляціями з боку Путіна, зять президента Джаред Кушнер виглядає більш підготовленим і здатним до осмислення ситуації.

За словами Брайзи, певний поступ у переговорах можливий з огляду на ситуацію всередині Росії, адже країна-агресорка не захоплює жодних суттєвих українських територій. Її економіка слабшає, а за останні кілька тижнів російська армія втратила близько 20 тисяч військових.

Дипломат також звернув увагу на проблеми з мобілізаційним ресурсом у Росії. У Кремлі змушені постійно підвищувати виплати новим рекрутам, щоб залучати їх до війська, і, ймовірно, цей ресурс поступово вичерпується.

Це може підштовхувати Кремль до переговорів. Можливо, Росія справді починає відчувати дедалі більший тиск і шукає шлях до завершення війни. І, можливо, саме тому вона погодилася на черговий раунд переговорів в Абу-Дабі цими вихідними.

