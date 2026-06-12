Професор американістики Скотт Лукас пояснив 24 Каналу, що особиста зустріч Путіна та Зеленського залишається малоймовірною найближчим часом.

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Чому Кремль блокує прямі переговори Путіна із Зеленським?

За даними Financial Times, Київ розраховував, що успіх у стримуванні російського наступу, а також успішні українські удари на великі відстані по території Росії можуть переконати Кремль погодитися на особисту зустріч між Путіним і Зеленським. Крім того, за словами Романа Абрамовича, український президент нібито вважає, що може вирішити все силою своєї харизми на зустрічі з Путіним.

Деякі сигнали свідчать про те, що росіяни усвідомлюють, що у якийсь момент їм доведеться піти на компроміс. Але я не впевнений, що ми вже дійшли до цього моменту. І матеріал Financial Times, на мій погляд, це відображає. Тут є ще один важливий нюанс. Коли американці відійшли від переговорного процесу, виникло питання: чи братимуть участь у ньому європейці?

– сказав Лукас.

Кремль заявив про готовність говорити з європейцями, але лише через Шредера – проросійського політика, що одразу поставило під сумнів серйозність цієї пропозиції. Європейці ж розглядають кандидатури Меркель та Стубба – тих, хто міг би сісти з Путіним за стіл і говорити про реальне припинення вогню.

На думку експерта, Кремль послідовно відмовляється визнавати українського президента легітимним, адже сам факт такої зустрічі спростував би одне з ключових виправдань вторгнення. Реалістичніший сценарій – поступовий тиск через санкції, удари та політичну ізоляцію Росії, який за кілька місяців може змусити Кремль погодитися хоча б на переговори за участю європейців.

Зверніть увагу! Колишній спецпосланець США з питань України Кіт Келлог заявив, що дипломатичний діалог між Києвом, Вашингтоном та Москвою наразі призупинено. Він вважає таку паузу позитивним фактором, оскільки американська дипломатія наразі повністю зосереджена на врегулюванні ситуації навколо Ірану. На думку Келлога, це дозволяє Україні діяти самостійно, і в цій боротьбі проти російської агресії українці демонструють успішні результати.

Чи здатні санкції та удари ЗСУ посадити Путіна за стіл переговорів: дивіться у відео

Що відомо про позицію Путіна щодо переговорів?

Путін вкотре озвучив свою позицію щодо можливого діалогу, заявивши про готовність до переговорів, проте з жорсткою умовою: вони мають базуватися виключно на "національних інтересах Росії" з урахуванням довгострокової історичної перспективи.

Паралельно з риторикою про переговори російський диктатор відкрито підтвердив плани щодо ескалації бойових дій. Він анонсував посилення ударів по українській енергетиці та цивільній інфраструктурі.