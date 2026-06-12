Профессор американистики Скотт Лукас пояснил 24 Каналу, что личная встреча Путина и Зеленского в ближайшее время маловероятна.

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Почему Кремль блокирует прямые переговоры Путина с Зеленским?

По данным Financial Times, Киев рассчитывал, что успех в сдерживании российского наступления, а также успешные украинские удары на большие расстояния по территории России могут убедить Кремль согласиться на личную встречу между Путиным и Зеленским. Кроме того, по словам Романа Абрамовича, украинский президент якобы считает, что может решить все силой своей харизмы на встрече с Путиным.

Некоторые сигналы свидетельствуют о том, что россияне осознают, что в какой-то момент им придется пойти на компромисс. Но я не уверен, что мы уже дошли до этого момента. И материал Financial Times, на мой взгляд, это отражает. Здесь есть еще один важный нюанс. Когда американцы отошли от переговорного процесса, возник вопрос: будут ли участвовать в нем европейцы?

– сказал Лукас.

Кремль заявил о готовности говорить с европейцами, но только через Шредера – пророссийского политика, что сразу поставило под сомнение серьезность этого предложения. Европейцы же рассматривают кандидатуры Меркель и Стубба – тех, кто мог бы сесть с Путиным за стол и говорить о реальном прекращении огня.

По мнению эксперта, Кремль последовательно отказывается признавать украинского президента легитимным, ведь сам факт такой встречи опроверг бы одно из ключевых оправданий вторжения. Более реалистичный сценарий – постепенное давление через санкции, удары и политическую изоляцию России, которое через несколько месяцев может заставить Кремль согласиться хотя бы на переговоры с участием европейцев.

Обратите внимание! Бывший спецпосланник США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что дипломатический диалог между Киевом, Вашингтоном и Москвой на данный момент приостановлен. Он считает такую паузу положительным фактором, поскольку американская дипломатия сейчас полностью сосредоточена на урегулировании ситуации вокруг Ирана. По мнению Келлога, это позволяет Украине действовать самостоятельно, и в этой борьбе против российской агрессии украинцы демонстрируют успешные результаты.

Способны ли санкции и удары ВСУ заставить Путина сесть за стол переговоров: смотрите в видео

Что известно о позиции Путина относительно переговоров?

Путин в очередной раз озвучил свою позицию относительно возможного диалога, заявив о готовности к переговорам, однако с жестким условием: они должны основываться исключительно на "национальных интересах России" с учетом долгосрочной исторической перспективы.

Параллельно с риторикой о переговорах российский диктатор открыто подтвердил планы по эскалации боевых действий. Он анонсировал усиление ударов по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре.