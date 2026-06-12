В комментарии "Суспильному» Келлог напомнил, что переговорщиками от США по Украине являются Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они также являются переговорщиками по вопросу Ирана. Им было бы трудно работать над двумя направлениями переговоров одновременно.

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Почему Келлог приветствовал приостановку переговоров по Украине с участием США?

Бывший специальный посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог признал, что переговоры между Украиной, США и Россией сейчас фактически поставлены на паузу, и, по его мнению, это даже хорошо.

По словам Келлога, американские переговорщики сейчас сосредоточены на ситуации с Ираном, поэтому не могут одновременно активно работать и над украинско-российскими переговорами. Он считает, что из-за этого Украина пока самостоятельно ведет борьбу против России, и, по его мнению, делает это успешно.

Также Келлог считает, что США в будущем ужесточат санкции против России.

Американский чиновник добавил, что планирует посетить Украину в конце лета 2026 года.

Напомним, что Владимир Зеленский 8 июня провел беседу со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

По словам украинского лидера, это был "очень позитивный разговор". Он поблагодарил американцев за "готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины".

В начале мая Зеленский сообщал, что Виткофф и Кушнер должны приехать в Украину на "рубеже весны – лета".

Отметим, что 22 мая США объявили о выходе из переговоров по Украине. В то же время там заявили, что готовы вернуться, если появится «возможность для конструктивных и продуктивных переговоров».