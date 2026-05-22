О ходе мирных переговоров о завершении войны в Украине рассказал госсекретарь США Марко Рубио, передает 24 Канал.

Почему мирные переговоры остановились?

Рубио заявил, что трехсторонний переговорный формат с участием Украины, России и Соединенных Штатов пока приостановлен. По его словам, причиной стало отсутствие результатов от таких переговоров.

Однако Вашингтон не исключает возможности снова присоединиться к переговорному процессу, если появятся условия для продуктивного диалога и изменится нынешняя динамика.

Если мы увидим возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными и имеющие шанс быть плодотворными, мы готовы выполнять эту роль,

– отметил Рубио.

Госсекретарь США также опроверг информацию о том, что США пытаются склонить Украину к определенной позиции в мирных переговорах. Он назвал такие заявления фейковыми.

Мы также не заинтересованы в том, чтобы втягиваться в бесконечный цикл ни к чему не приводящих встреч,

– сказал Рубио.

Напомним, что мирные переговоры по окончании войны в Украине были приостановлены после начала конфликта на Ближнем Востоке. Последняя встреча делегаций состоялась 23 – 24 января в Абу-Даби. Основной темой явилось обсуждение путей завершения войны и возможных параметров будущих мирных договоренностей.

Секретарь СНБО Рустем Умеров тогда заявлял, что цель встречи – приближение к "справедливому и долговременному миру".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что ключевые вопросы мирного процесса касаются Донецкой и Луганской областей. По его словам, украинская сторона ожидает от России конкретных и четких ответов об условиях завершения войны.