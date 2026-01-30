Політолог Ігор Рейтерович висловив 24 Каналу думку, що присутність американців 1 лютого в Абу-Дабі не потрібна.

Чому не буде Віткоффа та Кушнера?

Рейтерович розповів, що США змінили делегацію, бо вони думають, що ті питання, які будуть розглядатись на зустрічі 1 лютого, не потребують їхньої особистої присутності. Оскільки вже були прямі перемовини між українською та російською делегаціями, й там обговорювали питання, до яких американці не були дотичні, а 1 лютого буде продовження тих перемовин, що були раніше, й вони відбувались без американців.

Просто так летіти американцям немає заради чого. Хіба що поспілкуватись з 2 сторонами, побажати плідної роботи та на цьому розійтись. Мені здається, що навіть для Віткоффа та Кушнера, які є досить заклопотаними людьми, це марна трата часу. Трамп постійно натякає, що проблема завершення війни – це проблема Росії й України,

– зазначив політолог.

Він продовжив, що Трамп хоче переходу на двосторонні формати, а він буде це все візувати, освячувати. Утім, якщо можна мінімілізувати присутність США, то Трамп не проти. Швидше за все не буде аж таких питань для обговорення, де присутність американців є обов'язковою чи де, без присутності американців, не можна ці перемовини проводити.

Чи можуть США потрохи виходити з перемовин?

За словами політолога, американці вірять в ефективність перемовин. Інакше б Трамп не докладав таких зусиль. Однак питання в пріоритетах. Якщо буде пріоритетне питання, пов'язане з ЗАЕС або територіями, то там американці будуть.

"Якщо там технічні питання, то, можливо, їхня присутність там і не потрібна. Я думаю, що ключова причина в цьому. Шукати причин, що американці хочуть зістрибнути з цієї теми, не вийде. Трамп уже знову заявив, що сторони близькі до завершення", – зауважив Рейтерович.

Він додав, що Трамп говорить, мовляв, треба ще врегулювати певні деталі. Можливо, це деталі, які не потребують особистої присутності американської сторони.

