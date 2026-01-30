Политолог Игорь Рейтерович высказал 24 Каналу мнение, что присутствие американцев 1 февраля в Абу-Даби не нужно.

Почему не будет Виткоффа и Кушнера?

Рейтерович рассказал, что США изменили делегацию, потому что они думают, что те вопросы, которые будут рассматриваться на встрече 1 февраля, не требуют их личного присутствия. Поскольку уже были прямые переговоры между украинской и российской делегациями, и там обсуждали вопросы, к которым американцы не были причастны, а 1 февраля будет продолжение тех переговоров, что были раньше, и они происходили без американцев.

Просто так лететь американцам не ради чего. Разве что пообщаться с 2 сторонами, пожелать плодотворной работы и на этом разойтись. Мне кажется, что даже для Виткоффа и Кушнера, которые являются достаточно озабоченными людьми, это пустая трата времени. Трамп постоянно намекает, что проблема завершения войны – это проблема России и Украины,

– отметил политолог.

Он продолжил, что Трамп хочет перехода на двусторонние форматы, а он будет это все визировать, освящать. Впрочем, если можно минимизировать присутствие США, то Трамп не против. Скорее всего не будет аж таких вопросов для обсуждения, где присутствие американцев является обязательным или где, без присутствия американцев, нельзя эти переговоры проводить.

Могут ли США понемногу выходить из переговоров?

По словам политолога, американцы верят в эффективность переговоров. Иначе бы Трамп не прилагал таких усилий. Однако вопрос в приоритетах. Если будет приоритетный вопрос, связанный с ЗАЭС или территориями, то там американцы будут.

"Если там технические вопросы, то, возможно, их присутствие там и не нужно. Я думаю, что ключевая причина в этом. Искать причин, что американцы хотят спрыгнуть с этой темы, не получится. Трамп уже снова заявил, что стороны близки к завершению", – заметил Рейтерович.

Он добавил, что Трамп говорит, мол, надо еще урегулировать определенные детали. Возможно, это детали, которые не требуют личного присутствия американской стороны.

