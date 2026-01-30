Требовать от Киеве вывести войска из Донецкой области – это точно не компромисс. Это изменение территориальной целостности Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Начинаем год с 1 апреля? – Зеленский прокомментировал задержку помощи от ЕС
Что Зеленский говорит о вероятности "сдачи" Донбасса?
Президент подчеркнул, что неоднократно говорил о готовности к компромиссам, которые ведут к реальному окончанию войны, а не к изменению территориальной целостности Украины.
По словам политика, американская сторона это понимает, а потому предлагает компромиссное решение по свободной экономической зоне.
В то же время глава государства уточнил, что вопрос контроля той или иной территории, даже свободной экономической зоны, должен быть также справедливым. А именно: Украина должна сохранить контроль над теми территориями, которые контролирует.
"Наименее проблемное решение, которое может быть, на мой взгляд, – "стоим, где стоим", – объяснил свою позицию Зеленский.
Он добавил, что вопрос о Запорожской атомной станции тоже входит в перечень территориальных.
- Напомним, что 23 – 24 января в столице ОАЭ состоялись трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией. Ключевым вопросом переговоров был территориальный.
- Кремль продолжает настаивать на получении всей Донетчины для прекращения огня.
- Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, переговоры сторон сводятся к спору из-за Донецкой области.
- Издание Reuters тем временем написало, что США якобы предлагают гарантии безопасности Украине в обмен на то, что она откажется от Донбасса в пользу врага. В Белом доме говорят, что это неправда.
- К слову, Москва предлагает совместное использование электроэнергии ЗАЭС Украиной и Россией.