Требовать от Киеве вывести войска из Донецкой области – это точно не компромисс. Это изменение территориальной целостности Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что Зеленский говорит о вероятности "сдачи" Донбасса?

Президент подчеркнул, что неоднократно говорил о готовности к компромиссам, которые ведут к реальному окончанию войны, а не к изменению территориальной целостности Украины.

По словам политика, американская сторона это понимает, а потому предлагает компромиссное решение по свободной экономической зоне.

В то же время глава государства уточнил, что вопрос контроля той или иной территории, даже свободной экономической зоны, должен быть также справедливым. А именно: Украина должна сохранить контроль над теми территориями, которые контролирует.

"Наименее проблемное решение, которое может быть, на мой взгляд, – "стоим, где стоим", – объяснил свою позицию Зеленский.

Он добавил, что вопрос о Запорожской атомной станции тоже входит в перечень территориальных.