Про це 24 Каналу розповів професор американістики Скотт Лукас, пояснивши, які наміри насправді мають у Кремлі щодо переговорів. Також у виданні The Economist вважають, що найскладнішим під час перемовин в Абу-Дабі було питання територій, однак суттєвого прориву у ньому не очікується щонайменше до березня 2026 року.

Чи Путін контролює Трампа?

Лукас вважає, що росіянам під час переговорів було потрібно ініціювати пошук компромісів. Вони не могли прийти на перемовини і сказати, що, мовляв, не обговорюватимуть жодної угоди. В іншому випадку вони б засмутили Дональда Трампа.

"Дехто вважає, що його контролює Володимир Путін, але насправді Трамп хоче отримати визнання за сприяння підписанню мирної угоди щодо війни в Україні, а це неможливо без участі Росії. Тому, імовірно, це була частина гри росіян", – припустив він.

Зверніть увагу! Російські ЗМІ повідомляли після зустрічі в Абу-Дабі, що її нібито потрібно сприймати як спробу знайти компроміси. Як повідомило джерело медіа, буцімто "головне було – пошук точок дотику і компромісів".

Водночас Росія надсилає багато меседжів, адресованих Трампу, і один з яких про те, що вона готова до компромісу. Також Кремль, на думку професора американістики, звертається до внутрішньої аудиторії, наголошуючи, що Росія, як і раніше, прагне отримати все, що захоче.

Проте будь-яка угода, яка не передбачає того, що вся Донецька область переходить Росії, стане ударом для Путіна. Він роками обіцяв росіянам, що забере весь Донбас. Але Україна не збирається поступатися рештою Донеччини. Тому Росія маневрує у пошуках позиції, частково тому, що існує надто багато невизначеностей,

– пояснив він.

Наразі невідомо, за його словами, які будуть подальші кроки США щодо України, адже Трамп є дуже непередбачуваним, як і його переговорники – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. А держсекретар Марко Рубіо, який підтримує Україну, перебуває осторонь.

Доки ця непередбачуваність зберігається, Росія продовжуватиме маневрувати. А її спроби зламати Україну продовжаться,

– підкреслив Скотт Лукас.

Росія під час перемовин продовжувала атакувати Україну – ракетами, дронами, а регіони, що ближче до лінії фронту, – артилерією. Ці удари призвели до енергетичної кризи в українських містах.

Тому Росія, додав він, може говорити про "компроміси" і одночасно продовжувати спроби змусити Україну здатися.

Як просуваються мирні перемовини?