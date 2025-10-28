Китайцы, белорусы, сомалийцы, кенийцы, армяне, казахи, узбеки, киргизы... Кого только Россия не привлекает в ряды своей армии, чтобы пополнять живую силу, которую можно и дальше отправлять на мясные штурмы в Украину. Чаще всего для наемников это билет в один конец.

В то же время 7 октября 2025 года стало известно о первом случае, когда в плен к Силам обороны Украины попал гражданин Индии. 22-летний Маджоти Сахил Мухамед Хосейн добровольно сдался в плен военнослужащим 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные Львы".

Сначала новость облетела украинские медиа, а затем индийские. И если в Украине это "еще один иностранец", то для Индии такой прецедент – первый. Хотя известно о минимум 12 гражданах Индии, погибших в Украине, воюя на стороне России. Еще 16 – пропавшие без вести.

Как 22-летний индиец попал на фронт с российской стороны и почему решил сдаться, как часто такое происходит на фронте и почему иностранные наемники чувствуют себя обманутыми после попадания в оккупационную армию – об этом и не только расскажет 24 Канал.

"16 дней на полигоне и путь на фронт": почему индиец решил сдаться в плен

22-летний Маджоти приехал в Россию, чтобы учиться в медицинском университете. Однако, в один не слишком прекрасный день, иностранного студента арестовали. Сам Маджоти говорит, что за наркотики, но не уточняет – за хранение, или за распространение, или за что-то еще.

Его приговорили к 7 годам заключения. Однако, как это часто бывает сейчас в России, ему предложили альтернативу – вместо тюрьмы отправиться на так называемую "спецоперацию". Вместо того, чтобы проводить время в тюрьме, можно провести его в Украине, заработать деньги и даже иметь возможность получить российский паспорт.

Они сказали: "1 год отслужишь – и тебя отпустят домой". Кто-то говорил, что дадут 100 тысяч рублей, кто-то говорил полмиллиона, кто-то – 1,5 миллиона. А мне ничего не дали,

– говорит Маджоти.

В сентябре 22-летнего индийца отправили на обучение, которое длилось всего 16 дней. Маджоти говорит, что его научили держать автомат и бросать гранату. Вероятно, этого ему было достаточно, по решению российских инструкторов. А уже 30 сентября парня отправили в Украину.

На следующий день, 1 октября, командир спросил меня: "Ты готов?". Нас было трое, подготовились, и пошли на штурм. Прошли 3 или 3,5 километра и должны были выкопать блиндаж. Надо было убегать. Я сказал командиру: "Я не хочу, я сильно измучился, ноги и сердце болят". У нас возник конфликт с командиром,

– рассказал пленный.

После конфликта командир приказал забрать у индейца рацию, а тот решил бежать. Бежал, пока через 2 километра не наткнулся на блиндаж украинских военных.

История индийца Маджоти: смотрите видео

"Сдался сам на третий день": как медики 63-й бригады брали индийца в плен

Бойцы 63-й бригады уже неоднократно брали в плен иностранных наемников, которые воюют на стороне России, однако гражданин Индии попался им впервые. Начальник отделения коммуникаций 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные львы" Ростислав Ящишин в комментарии 24 Каналу рассказал некоторые подробности этого прецедента.

Дело в том, что Маджоти сдался в плен медикам бригады. То есть индиец добежал до блиндажа медицинской роты.

Он сдался нашим медикам. Как-то ему удалось дойти до блиндажа. Медики его приняли в соответствии с процедурой,

– рассказал Ящишин.

Сам же Маджоти, когда сдавался в плен, отмечал, что на фронте только третий день, никого не убил и воевать не хочет.



Маджоти – первый пленный индиец в Украине / Скриншот из видео

За деньги или российские паспорта: почему иностранцы попадают в армию России

Начальник отделения коммуникаций 63-й ОМБр Ростислав Ящишин отметил, что бойцы далеко не впервые взяли в плен иностранного наемника. Ранее уже были граждане Беларуси, Армении, Узбекистана, Казахстана и других стран. В основном истории таких людей довольно похожи – общим знаменателем являются проблемы с законом. В таком случае у иностранцев, да и у россиян тоже, остаются два варианта – сесть в тюрьму или пойти на так называемую "спецоперацию", то есть на войну против Украины.

Это критические моменты их жизни. Конечно, что они все выбирают войну, потому что им обещают, что они отслужат, вернутся домой и еще и деньги получат. Обычно это не соответствует действительности – деньги не платят, или же платят значительно меньше, нежели обещали. Готовят их за очень короткий срок – буквально 2 недели,

– говорит Ящишин.

Еще похожим в таких историях является, что иностранцам обещают, что они будут, например, в инженерных войсках, то есть точно не на нуле. Однако реальность совсем другая – после учений их отправляют на фронт и говорят идти в штурм.

Все иностранцы, которых брали в плен бойцы 63-й бригады, сдавались сами, осознавая, как их обманули россияне. Хотя и сдаться в плен не очень то и легко.

Мало кому удается дойти непосредственно до наших позиций, чтобы сдаться. Мы же не знаем, идут ли они сдаваться, или с какой целью. Мы видим, что они идут. Если с оружием в руках – мы уничтожаем,

– говорит Ящишин.

В Россию или домой? Что дальше ждет пленных иностранцев

Однако остается открытым вопрос – что происходит дальше с пленными иностранцами? Если говорить конкретно о кейсе Маджоти из Индии, то на родине его ситуация стала резонансной и в обществе существует запрос на возвращение парня домой. Но не все так просто, поскольку он военнопленный боец из оккупационных войск.

Издание The Print пишет, что индийские дипломаты в Киеве пытаются получить консульский доступ к Маджоти, однако представители посольства Индии в Украине и сами признают – вернуть парня домой будет сложно. Фактически есть два пути – или через Россию, или прямо по решению украинских властей. Первый вариант предусматривает, что Маджоти по обмену должен вернуться в Россию, а оттуда его должны отправить на родину. Однако индиец сам не хочет в Россию.

Важно! Редакция 24 Канала обратилась за комментарием в посольство Индии в Украине относительно того, удалось ли дипломатам получить доступ к Маджоти и какими будут дальнейшие действия в отношении его. Как только поступит ответ – мы обновим материал.

Назад в Россию я не хочу. Там нет никакой правды, я лучше здесь (в Украине – 24 Канал) в тюрьму сяду. А если можно, то отправьте меня домой, в Индию,

– говорит пленный.

Однако, как уточняет Ростислав Ящишин, пленные имеют разные причины не возвращаться. Например, ранее бойцам сдался в плен гражданин Узбекистана. Возвращаться в Россию он не хочет, а домой – не может, поскольку по тамошнему законодательству ему светит заключение за то, что он стал наемником армии третьей страны.

Разговор с наемником из Узбекистана, который сдался в плен: смотрите видео

Вместо обещанного российского паспорта и миллиона рублей узбекистанец имеет все шансы получить реальный срок заключения дома.

Есть много пленных, которые просят не возвращать их обратно в Россию. Они не хотят идти на обмен. Они не хотят туда возвращаться. Ну по крайней мере так они говорят,

– подчеркивает Ящишин.

Зачем России иностранные наемники и как это влияет на фронт?

Россия – больше по населению чем Украина и, соответственно, имеет больше человеческого ресурса. Тогда возникает вполне логичный вопрос: зачем ей иностранные наемники?

На самом деле причин несколько. Однако среди основных – чем меньше само российское общество вовлечено в войну, тем больше поддержки действиям Кремля будет оказывать электорат. Конечно, москвичи будут поддерживать так называемую "спецоперацию", если воевать нужно руками наемников, зеков, народами Сибири или еще кого-то.

А россияне никогда не делали ставку на качество пехоты. Приоритетом является количество, которым враг "забрасывает" наши позиции. Хотя, как отмечает Ростислав Ящишин из 63-й ОМБр, чем больше демотивированных и обманутых наемников, тем легче работать нашим ребятам: у них нет такого инстинкта самосохранения и они вообще особо не обучены воевать. Но все же большое количество таких людей дает россиянам возможности наступать по трупам дальше.

Россияне уже привлекли армию КНДР, для которой люди тоже не имеют особого значения. Также враг продолжает вербовать наемников на войну или прибегать к куда более "креативным способам". Больше всего "добровольцев" в России среди тех, кто имеет проблемы с законом. Например, ранее мы уже рассказывали историю 19-летнего оккупанта, уголовное дело которого внезапно "воскресили" и когда ему грозил срок заключения – он решил подписать контракт. То есть таким образом привлекают не только иностранцев, но и самих россиян.

А что касается Маджоти... Маловероятно, что из-за него как-то изменятся отношения Индии и России, если учесть, что уже есть и погибшие граждане Индии на войне против Украины. Однако если такие инциденты будут получать все больше внимания, благосклонные к России страны будут обращать больше внимания на проблему вербовки в российскую армию и усиливать ответственность для тех, кто решит пойти убивать украинцев для личной выгоды или во избежание заключения.