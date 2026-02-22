Количество пострадавших возросло до 24 человек – большинство находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Сколько людей пострадало в результате теракта?
Глава ОВА сообщил, что в результате ночного теракта в центре Львова пострадали 23 человека. По предварительным данным, у всех пострадавших медики диагностировали минно-взрывные травмы различной степени тяжести.
К сожалению, есть смертельный случай – погибла 23-летняя полицейская.
Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь.
24 Канал пытается получить комментарий от пресс-секретаря медучреждений о состоянии здоровья пострадавших.
Что известно о теракте во Львове?
Около 00:30 22 февраля полиция получила сообщение о якобы проникновении в магазин на улице Данилишина. Впрочем по прибытии на место происшествия прогремел взрыв, а затем еще один.
По данным полиции, сдетонировали самодельные взрывные устройства.
Расследовать это дело будет Управление СБУ во Львовской области. Виновникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.