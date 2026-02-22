Количество пострадавших возросло до 24 человек – большинство находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Сколько людей пострадало в результате теракта?

Глава ОВА сообщил, что в результате ночного теракта в центре Львова пострадали 23 человека. По предварительным данным, у всех пострадавших медики диагностировали минно-взрывные травмы различной степени тяжести.

К сожалению, есть смертельный случай – погибла 23-летняя полицейская.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь.

24 Канал пытается получить комментарий от пресс-секретаря медучреждений о состоянии здоровья пострадавших.

Что известно о теракте во Львове?