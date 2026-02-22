Про це президент України розповів під час вечірнього звернення 22 лютого.
Які деталі розповів Зеленський стосовно вербування виконавців теракту у Львові?
Володимир Зеленський зазначив, що заслухав упродовж доби кілька доповідей МВС, міністра Ігоря Клименка, а також інших правоохоронців про розслідування теракту у Львові.
"Іншу кваліфікацію складно обрати, це був саме теракт, цинічний і жорстокий. Два вибухи, другий тоді, коли на місце прибули екстрені служби", – зауважив президент.
Глава держави підкреслив, що обставини цього теракту зараз повністю аналізуються. Однак багато фактів вже відомі.
Виконавці були завербовані через Telegram. Організація теракту російська,
– наголосив Зеленський.
За словами президента, МВС, Національна поліція України та Служба безпеки України представлять деталі розслідування теракту у Львові суспільству незабаром.
Володимир Зеленський додав, що внаслідок теракту у Львові було поранено 25 людей, на жаль, одна людина, працівниця поліції, загинула. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати життя людей.
Що відомо про підозрювану у теракті у Львові?
Підозрювану у скоєнні теракту у Львові затримали в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір у Львівській області. Попередньо встановлено, що вибуховий пристрій вона виготовила самостійно, діючи за детальними дистанційними інструкціями кураторів російської ФСБ.
Під час перших допитів жінка зізналася, що куратори з ФСБ пообіцяли їй 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львові. Зловмисниця планувала цими коштами погасити борги та закрити фінансові проблеми.
Жінці оголосили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Їй загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 22 років або довічне ув'язнення.