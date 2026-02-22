Підривницею виявилася 33-річна громадянка України. До Львова вона прибула з Рівного. Про це розповідає журналіст Віталій Глагола.
Дивіться також Одна з перших прибула на місце теракту, – Садовий про загиблу у Львові поліцейську
За яку суму українка погодилася влаштувати теракт у Львові?
Як стало відомо журналісту з ексклюзивних джерел у правоохоронних органах, куратори з ФСБ пообіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львові.
У цьому вона зізналася під час перших допитів.
Попередньо, зловмисниця розраховувала цими коштами погасити борги та закрити фінансові проблеми.
Фактично ж їй перерахували лише кошти на придбання компонентів для вибухівки. Решта залишилась лише словами. Жінці загрожує довічне ув'язнення.
Що відомо про теракт у центрі Львова?
- О 00:30 на номер "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20.
- Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух.
- Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Дівчина однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.
- Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, зокрема двоє перебувають у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик. Окрім одного підлітка, який живе поруч.
- Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.
- Через 10 годин після теракту правоохоронці затримали зловмисницю у Старому Самборі.
- За вказівкою так званого "куратора" спецслужб Росії жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.