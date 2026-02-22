Подрывницей оказалась 33-летняя гражданка Украины. Во Львов она прибыла из Ровно. Об этом рассказывает журналист Виталий Глагола.
Смотрите также Одна из первых прибыла на место теракта, – Садовый о погибшей во Львове полицейской
За какую сумму украинка согласилась устроить теракт во Львове?
Как стало известно журналисту из эксклюзивных источников в правоохранительных органах, кураторы из ФСБ пообещали женщине 60 000 гривен вознаграждения за выполнение теракта во Львове.
В этом она призналась во время первых допросов.
Предварительно, злоумышленница рассчитывала этими средствами погасить долги и закрыть финансовые проблемы.
Фактически же ей перечислили только средства на приобретение компонентов для взрывчатки. Остальные остались только словами. Женщине грозит пожизненное заключение.
Что известно о теракте в центре Львова?
- В 00:30 на номер "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина, 20.
- По прибытии на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытию второго экипажа произошел еще один взрыв.
- В результате теракта погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Девушка одной из первых прибыла по вызову, оказавшемуся фейковым.
- Еще 25 человек пострадали, из них 12 госпитализированы, в частности двое находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – служащие, которые прибыли на вызов. Кроме одного подростка, который живет рядом.
- Предварительно установлено, что сдетонировали самодельные взрывные устройства, заложенные в мусорные баки.
- Через 10 часов после теракта правоохранители задержали злоумышленницу в Старом Самборе.
- По указанию так называемого "куратора" спецслужб России женщина изготовила самодельные взрывные устройства и установила их в заранее определенных местах.