Про це повідомляє Національна поліція України. Відео виклали вдень 22 лютого.

Як жінка заклала вибухівку у Львові?

Правоохоронці розповіли відомі їм деталі. Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Їх, як повідомили в поліції, заклала підозрювана – 33-річна мешканка Рівненської області.

За вказівкою так званого "куратора" спецслужб Росії жінка виготовила саморобні вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях,

– зазначили в Нацполіції.

Жінка закладає вибухівку у Львові: дивіться відео