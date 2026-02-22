Про це розповів міністр МВС Ігор Клименко під час брифінгу.

Що відомо про постраждалих унаслідок теракту у Львові?

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив під час брифінгу, що серед постраждалих є не лише поліцейські, а й цивільні особи. Більшість постраждалих – працівники поліції.

Загалом у лікарнях перебувають 20 осіб, з них 6 у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Директор Першого медобʼєднання Львова Олег Самчук повідомив Суспільному, що 3 людей перебувають у реанімації у важкому стані.

Також є поранений військовослужбовець Національної гвардії України. Він на момент теракту здійснював заходи по охороні публічного порядку і прибув на місце теракту після першого вибуху.

Зазначимо, що на момент публікації відомо про 25 постраждалих внаслідок теракту у Львові, загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.

Що відомо про теракт у Львові?