Під час брифінгу СБУ розповіли, чи розглядається причетність російських служб до інциденту.

Чи є російський слід у справі?

Перший заступник начальника обласного управління СБУ полковник Олексій Голобородько на відповідь журналістів про можливий зв'язок справи зі спецслужбами країни-агресорки повідомив, що така версія розглядається як одна з імовірних.

Про інші можливі причини теракту у Львові та причетних до них осіб наразі не повідомляється.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що метою теракту було посіяння паніки та хаосу серед населення. Він уточнив, що інцидент стався тоді, коли на територію України почали залітати російські дрони й ракети.

Це виклик усьому цивілізованому суспільству зі сторони держави-агресора, держави-терориста й держави-диверсанта,

– наголосив міністр, додавши, що ворог діє не лише на фронті, а й усередині країни.

Клименко також зазначив, що невдовзі відповідні органи повідомлять про деталі розслідування. Росіяни, зокрема, використовують так звану тактику "подвійного удару".

Які подробиці трагедії?