Во время брифинга СБУ рассказали, рассматривается ли причастность российских служб к инциденту.
Есть ли российский след в деле?
Первый заместитель начальника областного управления СБУ полковник Алексей Голобородько на ответ журналистов о возможной связи дела со спеслужбами страны-агрессора сообщил, что такая версия рассматривается как одна из вероятных.
О других возможных причинах теракта во Львове и причастных к ним лиц пока не сообщается.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко добавил, что целью теракта было посеять панику и хаос среди населения. Он уточнил, что инцидент произошел тогда, когда на территорию Украины начали залетать российские дроны и ракеты.
Это вызов всему цивилизованному обществу со стороны государства-агрессора, государства-террориста и государства-диверсанта,
– подчеркнул министр, добавив, что враг действует не только на фронте, но и внутри страны.
Клименко также отметил, что вскоре соответствующие органы сообщат о деталях расследования. Россияне, в частности, используют так называемую тактику "двойного удара".
Какие подробности трагедии?
Приблизительно в 00:30 22 февраля на линию полиции Львова поступила информация об изломе и проникновении в магазин на улице Данилишина. Когда патрульные прибыли по указанному адресу, на месте произошел взрыв. После этого к локации подъехал еще один экипаж стражей порядка, однако вскоре прогремел второй взрыв.
Предварительно установлено, что взорвались самодельные взрывные устройства. В результате инцидента погибла 23-летняя сотрудница полиции. Кроме того, поврежден служебный автомобиль полиции, а также находящееся рядом гражданское транспортное средство.