Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки обстрілу. Ось яка інформація є на цей момент.

Хронологія атаки Вибухи гриміли в Ізмаїлі та Миколаєві, тривога у Харкові: де зараз є повітряна загроза

Що відомо про обстріл Харкова 2 травня та його наслідки?

Повітряна тривога у Харкова почалася ще о 22 годині минулої доби, 1 травня. Приблизно о 3 ранку 2 травня до міста надлетіли декілька ударних БпЛА російської армії, про що попереджали Повітряні сили. Пролунала серія вибухів.

Згодом в ОВА написали, що зафіксовано приліт БпЛА у Шевченківському районі Харкова. Міський голова Ігор Терехов уточнив, що "Шахед" влучив у 12 поверх багатоквартирного житлового будинку.

Попередньо, постраждала одна людина – мовиться про осколкові поранення грудної клітини. На щастя, безпілотник не здетонував, що дозволило уникнути значно тяжчих наслідків.



Квартира постраждалого чоловіка після прильоту уламків "Шахеда" / Фото мерії Харкова

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Де ще лунали вибухи цієї доби?

Уночі та ввечері лунали вибухи у Миколаєві та в Ізмаїлі. У першому випадку під ударом була енергетична інфраструктура, у другому – портова. Ізмаїльська РДА повідомила, що руйнувань майже немає, добре відпрацювали сили ППО.

Вдень же багато дронів ворога атакували Захід України. Вибухи гриміли у Тернополі, Рівному, Житомирі, Вінниці. На жаль, зафіксовано низку влучань та руйнувань, постраждали люди.