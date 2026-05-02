Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях обстрела. Вот какая информация есть на данный момент.

Что известно об обстреле Харькова 2 мая и его последствиях?

Воздушная тревога в Харькове началась еще в 22 часа минувших суток, 1 мая. Примерно в 3 утра 2 мая на город налетели несколько ударных БпЛА российской армии, о чем предупреждали Воздушные силы. Прозвучала серия взрывов.

Впоследствии в ОВА написали, что зафиксирован прилет БпЛА в Шевченковском районе Харькова. Городской голова Игорь Терехов уточнил, что "Шахед" попал в 12 этаж многоквартирного жилого дома.

Предварительно, пострадал один человек – речь идет об осколочных ранениях грудной клетки. К счастью, беспилотник не сдетонировал, что позволило избежать значительно более тяжелых последствий.



Квартира пострадавшего мужчины после прилета обломков "Шахеда" / Фото мэрии Харькова

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки?

Ночью и вечером раздавались взрывы в Николаеве и в Измаиле. В первом случае под ударом была энергетическая инфраструктура, во втором – портовая. Измаильская РГА сообщила, что разрушений почти нет, хорошо отработали силы ПВО.

Днем же много дронов врага атаковали Запад Украины. Взрывы гремели в Тернополе, Ровно, Житомире, Виннице. К сожалению, зафиксирован ряд попаданий и разрушений, пострадали люди.