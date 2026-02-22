Мер Львова Андрій Садовий озвучив два факти про теракт, щоб "закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку".

Що треба знати про теракт у центрі Львова?

Садовий наголосив, що усі постраждалі – це службовці, які прибули на виклик. Виняток – підліток, який мешкає неподалік від місця події.

Також міський голова наголосив: те, що сталося в місті, – це не бізнес-розбірки.

Це ворожа спецоперація, мета якої – вбити якомога більше правоохоронців,

– наголосив посадовець.

Він закликав СБУ звернути увагу на окремих коментаторів у мережі. "Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів", – пояснив мер.

